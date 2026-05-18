Da piazza Maggiore ai viali e ritorno | Bologna in piazza contro la guerra e il riarmo | VIDEO
Nella giornata di sciopero generale, un corteo si è mosso da piazza Maggiore, ribattezzata dai partecipanti “piazza Gaza”, attraversando i viali e tornando al punto di partenza. La manifestazione è stata organizzata dall’Unione Sindacale di Base e ha riunito diverse centinaia di persone. Durante il corteo, sono stati esposti cartelli e striscioni per mostrare la contrarietà alla guerra e al riarmo militare. La protesta si è svolta senza incidenti e con la presenza di forze dell’ordine lungo il percorso.
Parte da piazza Maggiore, ribattezzata dai manifestanti "piazza Gaza", il corteo promosso da Usb nella giornata di sciopero generale nazionale. In cinquecento alla partenza, intorno alle 11, la manifestazione ha attraversato via Ugo Bassi, via Marconi e via Amendola prima di imboccare i viali. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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