Da piazza Maggiore ai viali e ritorno | Bologna in piazza contro la guerra e il riarmo | VIDEO

Nella giornata di sciopero generale, un corteo si è mosso da piazza Maggiore, ribattezzata dai partecipanti “piazza Gaza”, attraversando i viali e tornando al punto di partenza. La manifestazione è stata organizzata dall’Unione Sindacale di Base e ha riunito diverse centinaia di persone. Durante il corteo, sono stati esposti cartelli e striscioni per mostrare la contrarietà alla guerra e al riarmo militare. La protesta si è svolta senza incidenti e con la presenza di forze dell’ordine lungo il percorso.

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