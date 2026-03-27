Avellino contro guerra e riarmo studenti in piazza | Non è la nostra guerra

Questa mattina ad Avellino, un gruppo di studenti e rappresentanti di diverse organizzazioni giovanili si è riunito in piazza per protestare contro la guerra e il riarmo. I partecipanti hanno espresso il loro dissenso attraverso interventi e cartelli, sottolineando che la loro posizione è contraria alla guerra e alle spese militari. La manifestazione si è svolta senza incidenti.

Corteo per le strade del capoluogo alla vigilia della manifestazione nazionale di Roma: nel mirino militarizzazione e spese belliche Questa mattina, ad Avellino, il Collettivo Studentesco Irpino insieme ad altre organizzazioni giovanili è sceso in piazza. Una mobilitazione provinciale, dichiarata: contro la guerra, contro il riarmo, contro la militarizzazione. Succede oggi, alla vigilia di una manifestazione nazionale prevista domani a Roma. In strada ci sono studenti, striscioni, voci che si accavallano. Il punto è uno: fermare l’aria pesante che gira. Le tensioni internazionali non restano lontane, arrivano dritte nelle tasche. Prezzi che salgono, vita che costa di più, il pensiero — neanche troppo lontano — di una leva militare che torna a farsi parola concreta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino contro guerra e riarmo, studenti in piazza: “Non è la nostra guerra” Articoli correlati Studenti in piazza contro il riarmo e le ipotesi di leva militare: “I ricchi vogliono la guerra, noi vogliamo il futuro”Dietro questo articolo c'è il lavoro di una redazione: a te oggi non costa niente - Vuoi leggerne altri? “Le giovani generazioni sono terrorizzate... Seicento persone in piazza contro la guerra: “No al riarmo, no al genocidio”“Il genocidio a Gaza e in Palestina è ancora in corso, mentre le guerre di USA e Israele contro Iran e Libano devastano vite e territori, con... Aggiornamenti e notizie su Avellino contro guerra e riarmo... Temi più discussi: Avellino, intervista ad Emilio De Vizia: La guerra ci danneggia: aiuti a chi esportava; Collettivo studentesco Irpino: mobilitazione provinciale studentesca; Torna la Colomba di Pace di Emergency ad Avellino e provincia; Avellino-Sudtirol: tre punti o niente. Guerra e riarmo, i giovani in piazza: corteo del Collettivo Studentesco ad AvellinoAVELLINO- Giovani in piazza contro la guerra. Questa mattina, con partenza dalla piazzetta di San Ciro alle 10, il Collettivo Studentesco Irpino, insieme ad altre organizzazioni giovanili e studentesc ... irpinianews.it Avellino, intervista ad Emilio De Vizia: «La guerra ci danneggia: aiuti a chi esportava»A venti giorni dall'inizio del conflitto in Iran, anche in Irpinia i contraccolpi per le imprese sono già molto evidenti. Problematiche riguardanti il trasporto delle merci e ... ilmattino.it https://www.binews.it/attualita/unimpresa-catauro-pronti-a-sostenere-marinelli-contro-la-malapolitica-un-progetto-della-societa-civile-per-rinascita-avellino-e-irpinia/ - facebook.com facebook