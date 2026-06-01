corte dei conti e rendiconto caos e polemiche

La Corte dei conti ha aperto un'indagine sul rendiconto 2025 del Comune di Follonica, dopo un esposto di alcuni consiglieri di minoranza. L'esposto segnala presunte carenze documentali nel bilancio comunale. La verifica si concentra sulla trasparenza e sulla regolarità delle voci di spesa e entrata del documento. La situazione ha generato tensioni tra maggioranza e minoranza, con polemiche sulla gestione finanziaria del Comune. La corte sta valutando le irregolarità segnalate e il rispetto delle norme contabili.

FOLLONICA Il Rendiconto 2025 del Comune di Follonica è finito sotto la lente della Corte dei conti a seguito di un esposto presentato dai consiglieri di minoranza Betti, Ciompi, Giorgieri, Pecorini e Stella per ’ carenze documentali ’. La vicenda ha assunto una ’indubbia rilevanza istituzionale’ dopo che la Corte dei conti ha trasmesso al Comune una comunicazione relativa ad ’atti giudiziari’ inerenti la segnalazione. Questo passaggio, secondo la minoranza, conferma l’attenzione degli organi competenti sulle criticità sollevate. A rendere la situazione esplosiva è stato il diniego di accesso agli atti. I consiglieri avevano richiesto formalmente di conoscere il contenuto della comunicazione, ma l’ente ha opposto un rifiuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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