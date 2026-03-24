Corte dei conti Schifani | Parifica rendiconto 2021 conferma risanamento

La Corte dei conti ha approvato parzialmente il rendiconto del 2021, confermando il progresso nel risanamento dei conti pubblici. La decisione segue l’analogo esito dell’anno precedente e fa parte di un processo di superamento delle controversie relative ai risultati finanziari delle annualità passate. La parifica rappresenta un passaggio ufficiale nel percorso di stabilità finanziaria dell’ente.

"Con la parifica parziale del rendiconto 2021, in continuità con il 2020, prosegue il risanamento dei conti e il percorso di superamento del contenzioso con la Corte dei conti sui risultati delle annualità precedenti. Ci avviciniamo a decisioni che consentiranno di certificare il netto miglioramento dei conti pubblici regionali, come ha sottolineato la presidente della sezione di controllo della Corte dei conti Maria Aronica, in apertura dell’udienza di oggi. La Regione è finanziariamente sempre più solida ed è pronta a destinare risorse allo sviluppo". Lo dice il presidente della Regione Renato Schifani commentando il dispositivo del giudizio di parifica pronunciato oggi dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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