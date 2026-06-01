Corsa scudetto terminata Desenzano stop a Scafati

Da sport.quotidiano.net 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Desenzano ha perso contro la Scafatese, che si qualifica per la finale di Serie D. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra ospite, che quindi accederà alla sfida decisiva contro il Vado. La squadra di casa ha tentato di reagire fino all'ultimo, ma non è riuscita a ribaltare il risultato. La sfida finale si giocherà tra le due formazioni qualificate.

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Il Desenzano lotta fino alla fine, ma sarà la Scafatese a sfidare il Vado nella finale che assegnerà lo scudetto di Serie D. Dopo il combattuto 1-1 dell’andata, la squadra di Gaburro gioca con coraggio e personalità sul sintetico del Vitiello, ma deve arrendersi. "Nella doppia sfida la differenza l’ha fatta mezza palla inattiva. Non ci siamo risparmiati, anche se l’arrembaggio finale non è servito: nulla da rimproverare, abbiamo dimostrato ancora una volta grande cuore. Ringrazio tutti, è stata una stagione bellissima e abbiamo centrato un obiettivo che la società inseguiva da tanto", le parole del tecnico. Primo tempo equilibrato e con diversi capovolgimenti di fronte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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