Oggi alle 16, il Desenzano affronta in trasferta la squadra di Scafati per la semifinale della Poule scudetto di Serie D. La partita si gioca sul campo in erba sintetica del Vitiello e decide chi accederà alla finale del 6 giugno, dove sarà incoronata la campionessa stagionale. La squadra ospite punta a superare l’ostacolo e mantenere viva la speranza di conquistare il titolo.

Appuntamento con la storia. Oggi alle 16 il Desenzano sarà impegnato sul terreno in erba sintetica del Vitiello di Scafati per cercare di strappare l’accesso alla finale che, sabato 6 giugno, incoronerà la regina stagionale di Serie D. Dopo l’1-1 dell’andata (vantaggio su rigore firmato da Gabbianelli e pareggio di Baldan nella ripresa), in caso di ulteriore parità il verdetto verrà affidato subito ai rigori. Le due squadre, come ha evidenziato il primo confronto, possiedono doti importanti e sono decise a portare avanti il loro cammino sino all’atto conclusivo di una stagione brillante, visto che ha aperto per entrambe le porte della Serie C. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - SERIE D. Desenzano a Scafati. In palio l’ultimo atto della Poule scudetto: "C’è ancora fame»

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Serie D Poule Scudetto Semi Final 2nd Leg Today 16.00 Vado v Barletta (1-2) Stadio Ferruccio Chittolina,Valleggia Tomorrow 16.00 Scafatese v Calcio Desenzano (1-1) Stadio Comunale Giovanni Vitiello,Scafati x.com

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