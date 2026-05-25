La semifinale tra Desenzano e Scafatese si è conclusa 1-1 nell’andata. Baldan ha pareggiato il vantaggio di Gabbianelli, portando la sfida in equilibrio. La partita di ritorno si giocherà domenica 31 in Campania, dove si deciderà quale squadra accederà alla finale per lo scudetto della serie D.

Termina 1-1 l’andata della semifinale-scudetto tra Desenzano e Scafatese. Sarà dunque il ritorno di domenica 31 in Campania a decidere chi tra biancazzurri e gialloblù potrà accedere alla finale che assegnerà lo scudetto della serie D. Le due contendenti premono sull’acceleratore sin dai primi minuti, decise a mettere in mostra le loro qualità. La squadra di Gaburro cerca di far valere il fattore campo e i primi spunti degni di nota sono proprio di marca gardesana. Al 17’ giunge l’azione che sblocca il risultato e Gabbianelli (nella foto), con freddezza, dagli undici metri trasforma il rigore che porta in vantaggio i padroni di casa. La gara, a questo punto, si fa ancora più accesa, con il Desenzano che cerca il raddoppio, mentre gli ospiti si spingono in avanti alla ricerca del pari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serie d, poule scudetto. Illusione Desenzano, Baldan riacciuffa Gabbianelli. Gaburro si gioca l’accesso all’ultimo atto a Scafati

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