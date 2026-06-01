Alisson potrebbe lasciare il Liverpool e tornare in Italia. La Juve valuta il portiere come possibile rinforzo per la prossima stagione. La società inglese, sotto la guida di Iraola, potrebbe modificare le gerarchie tra i pali. Le alternative per il club bianconero restano tre, ma l’interesse per il brasiliano si fa più forte. La trattativa si sviluppa in un clima di attesa e discussione tra tifosi e addetti ai lavori.

2026-06-01 09:33:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: Alisson, la porta si riapre. Il numero uno brasiliano è l’obiettivo principale di Luciano Spalletti per rinnovare il reparto portieri con una iniezione di qualità, esperienza e leadership, tanto che lo stesso tecnico si è speso nelle scorse settimane per favorire il dialogo con il giocatore conosciuto ai tempi della Roma. La missione è stata proficua tanto che la Juve e Alisson avevano trovato un principio di intesa che non è stata squassata dalla mancata qualificazione alla prossima Champions League, come accaduto invece con Bernardo Silva che ha rivolto lo sguardo al Barcellona. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Svolta Alisson, può riaprirsi la pista Juve! Iraola può cambiare le gerarchie al Liverpool. Le alternative restano tre

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