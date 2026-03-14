Alisson Santos ha segnato due gol nelle prime due partite di campionato al Maradona e ha già avvicinato un record. La sua presenza in campo sta attirando l’attenzione, e contro il Lecce potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera. La sua performance sta diventando oggetto di discussione tra gli appassionati, mentre si avvicina alla terza partita ufficiale.

"> Due gol nelle prime due partite di campionato al Maradona e un record già sfiorato. Ma se oggi contro il Lecce dovesse arrivare anche il terzo centro consecutivo davanti al pubblico di Fuorigrotta, Alisson Santos entrerebbe nella storia del Napoli. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’esterno brasiliano potrebbe diventare il primo calciatore azzurro, nell’era dei tre punti, a segnare nelle sue prime tre partite casalinghe di campionato con la maglia del Napoli. Il rendimento di Alisson ha già attirato l’attenzione. In quattro presenze ha lasciato il segno con prestazioni di grande impatto e con due reti pesanti al Maradona. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Alisson Santos, il Maradona nel destino: contro il Lecce può scrivere la storia”

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