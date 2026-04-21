Oggi si parla di un possibile trasferimento che potrebbe coinvolgere il centrocampista bosniaco e il suo giovane compagno di squadra, che ha un padre noto nel mondo del calcio. La Roma starebbe spingendo per portare il talento nel proprio staff tecnico, con l’obiettivo di unire le due figure nella capitale italiana. La trattativa è ancora in fase preliminare, mentre si attendono sviluppi ufficiali nei prossimi giorni.

2026-04-21 12:06:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: Metti una giornata a Roma per Miralem Pjanic e Semin Alajbegovi?. Viaggio tra le meraviglie della Capitale, un pranzo con le specialità romane e. un mercato che adesso chiaramente si accende. Perché il padre del talento bosniaco Kerim Alajbegovi? si trova a Roma insieme al suo “consigliere” Pjanic e allora le voci che vedono il ragazzo nel mirino di Massara si fanno sempre più accese. Alajbegovic verso la Roma: il segnale è chiaro. La fotografia è chiara: non è solo una visita di piacere. È un segnale. Forte, rumoroso, inequivocabile. Le strade della Capitale diventano il palcoscenico di una trattativa che può infiammarsi da un momento all’altro.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – La Roma spinge per Alajbegovic: il papà del talento e Pjanic insieme nella Capitale

Notizie correlate

Corriere dello Sport – Alajbegovic, il Milan prova il blitz per superare la Roma: il Bayer vuole l’offerta2026-04-10 07:38:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere: Kerim Alajbegovic non ha ancora smesso di...

Corriere dello Sport – chi è Coulibaly, il baby talento che incanta in Bundesliga2026-03-27 08:48:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: Il futuro è adesso e il club sta già...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Inter, lo scudetto è vicinissimo e 51,86 milioni Champions sono già sicuri; Palestra parla del futuro: Penso solo al Cagliari; Rivoluzione Roma, Friedkin sta con Gasperini: pensa di cambiare ruolo a Ranieri; Pagelle Verona-Milan, tutti i voti: Leao una perla, Gimenez gira a vuoto.

In due vale di più: Corriere dello Sport e Vanity Fair insieme per Race for the Cure 2026Due brand, un unico abbonamento per un’iniziativa concreta: partecipa alla Race for the Cure e sostieni la beneficenza insieme a Komen Italia. corrieredellosport.it

Corriere dello Sport – De Rossi: «Il mio nome è sempre di moda»Daniele De Rossi sui rumors che lo vorrebbero a Roma: «Io non mi metto a commentare queste cose e neanche gli do peso» ... pianetagenoa1893.net

I top team verso Miami: prepariamoci ad un record di aggiornamenti Ferrari, il filming day a Monza. Come cambierà la Rossa di Hamilton e Leclerc @Corriere x.com

Corriere dell'Umbria added a new photo. - Corriere dell'Umbria facebook