La Roma ha annunciato che prenderà una decisione definitiva su Alajbegovic entro un mese, dopo aver mostrato fiducia nel proseguimento dell’operazione. Nel frattempo, si continuano a valutare i costi associati all’operazione, mentre sui media si susseguono commenti e analisi riguardo alle mosse del club. La situazione sta attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, con molte discussioni sulla strategia adottata dalla società.

2026-04-29 08:40:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: La Roma accelera, spinge, prova lo strappo. E stavolta il segnale arriva direttamente dall’alto: Dan Friedkin ha acceso il semaforo verde per l’operazione Alajbegovic, il talento bosniaco che sta infiammando mezza Serie A e che entro la fine di maggio scioglierà definitivamente le riserve sul proprio futuro. A Trigoria il messaggio è chiaro: anticipare tutti, piazzare subito un colpo pesante da consegnare al prossimo bilancio e soprattutto all’ambiente giallorosso. Un’operazione strategica, tecnica e simbolica. Perché dietro il nome di Kerim Alajbegovic c’è molto più di un semplice investimento: c’è l’idea della nuova Roma.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Alajbegovic, la decisione in un mese: la Roma ha fiducia. I costi dell’operazione

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