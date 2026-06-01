La Run 5.30 si terrà venerdì 12 giugno all’alba, con circa duemila iscritti già registrati. Si prevede che il numero totale di partecipanti supererà le sei mila persone. La corsa si svolgerà in orario mattutino e coinvolgerà un’area urbana. Le iscrizioni sono aperte e si aspettano ulteriori adesioni nei prossimi giorni. L’evento si svolgerà con un percorso prestabilito e senza limitazioni di età.

L’appuntamento è per venerdì 12 giugno, all’alba. Gli iscritti sono già duemila, ma il numero dei partecipanti, alla fine, sarà almeno il triplo. Stiamo parlando della Run 5,30, la corsa (non competitiva) organizzata da Sergio Bezzanti e Sabrina Severi che, ancora una volta, con il contributo di Uisp (la prima a credere nelle potenzialità della corsa, è stata Donatella Draghetti che continua a seguirla con passione e professionalità) riempirà di colori ed entusiasmo Piazza Maggiore. Ma cos’ha di speciale la Run 5,30? La risposta migliore e probabilmente errata è nulla. Perché la Run 5,30 è una corsa ridotta ai minimi termini. Non bisogna essere dei maratoneti professionisti, non serve un’attrezzatura speciale – ci sono i collezionisti di maglie perché i colori scelti sono davvero contagiosi –, non serve un allenamento specifico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Correre sì, ma all’alba. È in arrivo la Run 5.30: sono duemila gli iscritti

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Questa cogliona andata là per prendere il gelato instagrammabile e invece portata a spasso da questo terronano e il suo limone del cazzo a 26 euro aduaofiqhdkahdkajdka si va a casa Alba non c'è rivincita x.com