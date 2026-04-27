Inchiesta arbitri sono cinque gli indagati noti ma gli iscritti sono di più Clima di tensione in procura

Inchiesta sugli arbitri a Milano, al momento sono cinque gli indagati noti, mentre le persone iscritte nel registro degli indagati potrebbero essere di più. La procura sta indagando su un possibile sistema arbitrale e alcune ipotesi di frode sportiva coinvolgono più di una persona. La situazione ha creato tensione tra gli inquirenti, che continuano a raccogliere elementi e a verificare i vari aspetti della vicenda.

Sono cinque, al momento, gli indagati noti dell’inchiesta milanese sul sistema arbitrale, ossia quelli di cui si conoscono i nomi, ma da quanto si è saputo le persone iscritte sarebbero di più, anche perché alcune ipotesi di frode sportiva sono contestate in concorso con “ più persone “. Oltre a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni, sono infatti indagati anche gli addetti al var Luigi Nasca, Rodolfo Di Vuolo e Daniele Paterna. In Procura – rivela Ansa – si respira un clima di tensione, che sembra legato alla gestione dell’indagine da parte del pm rispetto ai vertici dell’ufficio. Nessuna comunicazione formale è stata rilasciata a riguardo. In realtà, dal 25 aprile, giorno dell’arrivo delle notifiche degli inviti a comparire a Rocchi e Gervasoni, non c’è stata alcuna nota ufficiale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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