Corporate governance il diritto entra nel governo quotidiano dell’impresa

Il diritto entra nel governo quotidiano delle imprese, coinvolgendo ora anche gruppi familiari, startup in espansione, fondi e società partecipate. La corporate governance non si limita più ai consigli di amministrazione delle grandi società quotate, ma si applica a imprese di dimensioni diverse e a aziende che cercano capitali. La normativa si estende a vari tipi di realtà imprenditoriali, modificando le pratiche di gestione e controllo.

La corporate governance non riguarda solo consigli di amministrazione e grandi società quotate. Oggi tocca imprese di dimensioni diverse, gruppi familiari, startup in crescita, fondi, società partecipate e aziende che cercano capitali. Governare un’impresa significa definire poteri, responsabilità, controlli, flussi informativi e criteri di decisione. Il diritto, in questo campo, diventa uno strumento per dare ordine alla complessità. Le nuove frontiere della governance nascono da un contesto più esigente. Gli amministratori affrontano temi di sostenibilità, gestione dei rischi, cyber security, operazioni straordinarie, compliance, remunerazioni, responsabilità degli organi, rapporti con investitori e stakeholder. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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Governance Globale. Geo-tassazione e fiscalità internazionale nell'era della frammentazione

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