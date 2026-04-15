Multiversity rafforza la leadership nella sostenibilità e nella corporate governance | ESG Risk Rating di 7.1 da Morningstar Sustainalytics

Multiversity ha ottenuto un punteggio di 7.1 nell’ESG Risk Rating di Morningstar Sustainalytics, confermando la sua posizione di rilievo nel settore della sostenibilità e della gestione aziendale. L’azienda ha visto un miglioramento rispetto ai punteggi precedenti, rafforzando così la sua reputazione nel campo delle pratiche sostenibili e della governance aziendale. Il risultato si basa su una valutazione dettagliata dei rischi ambientali, sociali e di governance.

Multiversity consolida la propria leadership nella sostenibilità e nella corporate governance ottenendo un ESG Risk Rating di 7.1 1 da Morningstar Sustainalytics - agenzia di rating internazionale specializzata nella valutazione dei profili ESG e di governance. Il punteggio colloca il Gruppo nella categoria di rischio minimo - Negligible Risk - attestando la qualità secondo i più autorevoli parametri della ricerca internazionale. A livello globale, Multiversity si classifica al 34° posto su circa 15 mila aziende valutate da Morningstar Sustainalytics 2, posizionandosi prima nel settore dei servizi ai consumatori e nella relativa sottocategoria.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Multiversity rafforza la leadership nella sostenibilità e nella corporate governance: ESG Risk Rating di 7.1 da Morningstar Sustainalytics Notizie correlate La governance del capitale biologico nella leadership maschile contemporaneaLa leadership maschile contemporanea si confronta con un livello di complessità decisionale crescente, caratterizzato da esposizione prolungata allo... GSA acquisisce SIOSS e rafforza la leadership nella sicurezza delle infrastrutture stradaliGruppo Servizi Associati (GSA), leader a livello europeo nel campo della safety, salute sul lavoro e vigilanza antincendio, ha perfezionato... Contenuti e approfondimenti Multiversity, tra le cento migliori aziende secondo il Morningstar Sustainalytics ESG Risk RatingMultiversity, attivo in italia nel mercato dell’e-learning, si posiziona all’88esimo posto, su oltre 15.700 aziende valutate a livello globale da Morningstar Sustainalytics, società attiva nella ... iltempo.it Multiversity annuncia la nuova struttura di leadership: Vaccarono Presidente esecutivo, Durante AD e Violante Presidente Onorario e della Fondazione del GruppoMultiversity, resa nota la nuova struttura di leadership: Fabio Vaccarono Presidente esecutivo, Francesco Durante nuovo AD e Luciano Violante Presidente Onorario e della costituenda Fondazione del ... affaritaliani.it