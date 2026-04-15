Multiversity rafforza la leadership nella sostenibilità e nella corporate governance

Multiversity ha rafforzato la propria posizione nel settore, ottenendo un punteggio di 7 nel rating di rischio ESG. Questa valutazione riflette l’impegno dell’azienda nelle pratiche di sostenibilità e nella gestione aziendale secondo gli standard internazionali. La notizia arriva dopo un processo di valutazione condotto da agenzie specializzate, che hanno analizzato vari aspetti delle politiche ambientali, sociali e di governance.

Multiversity consolida la propria leadership nella sostenibilità e nella corporate governance ottenendo un ESG Risk Rating di 7.11 da Morningstar Sustainalytics - agenzia di rating internazionale specializzata nella valutazione dei profili ESG e di governance. Il punteggio colloca il Gruppo nella categoria di rischio minimo - Negligible Risk - attestando la qualità secondo i più autorevoli parametri della ricerca internazionale. A livello globale, Multiversity si classifica al 34° posto su circa 15 mila aziende valutate da Morningstar Sustainalytics2, posizionandosi prima nel settore dei servizi ai consumatori e nella relativa sottocategoria. Il Gruppo ha inoltre ricevuto i tre ESG Leader Badges - Global Top 100, Industry e Regional - assegnati alle aziende con le migliori performance nell'ESG Risk Rating, riconoscendolo come ESG Leader.🔗 Leggi su Iltempo.it

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