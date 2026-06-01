Corniglio rimosse decine di pietre dalle strade provinciali

Notizia in breve

Decine di pietre di grandi dimensioni sono state rimosse dai versanti che affiancano le strade provinciali a Corniglio. L’intervento si è reso necessario dopo le recenti precipitazioni che hanno provocato il distacco di alcuni massi. Le operazioni di pulizia si sono concentrate su tratti specifici delle strade, al fine di garantire la sicurezza della circolazione. Nessun incidente è stato segnalato finora.