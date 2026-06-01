Corniglio rimosse decine di pietre dalle strade provinciali
Decine di pietre di grandi dimensioni sono state rimosse dai versanti che affiancano le strade provinciali a Corniglio. L’intervento si è reso necessario dopo le recenti precipitazioni che hanno provocato il distacco di alcuni massi. Le operazioni di pulizia si sono concentrate su tratti specifici delle strade, al fine di garantire la sicurezza della circolazione. Nessun incidente è stato segnalato finora.
Decine di pietre, anche di dimensioni piuttosto significative, sono state rimosse dai versanti che costeggiano le strade provinciali. È il frutto di un lavoro di monitoraggio, e di successiva rimozione, disposto dal Servizio Viabilità della Provincia di Parma nella zona di Corniglio con specifico. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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