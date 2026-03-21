I residenti di via Carraia ricorrono al Tar

I residenti di via Carraia hanno presentato un ricorso al Tar contro il passaggio dei mezzi pesanti nella zona. Il Comitato dei cittadini, rappresentato dall’avvocato Altavilla, ha deciso di rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale per tutelare le proprie esigenze. La decisione arriva dopo le proteste e le richieste di limitare il transito dei veicoli pesanti.

Ricorso al Tar. Il Comitato dei cittadini di via Carraia che lotta contro il passaggio dei mezzi pesanti, ha deciso di rivolgersi, attraverso l’avvocato Altavilla che ha preparato il ricorso, al Tribunale Amministrativo Regionale. Come noto, il Comune di Capannori ha messo in vigore una specifica ordinanza che limita il passaggio dei Tir. Il provvedimento, entrato in vigore il 9 febbraio, prevede limiti al transito ai mezzi pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate, con divieti a fasce orarie: dalle 6 alle 14 (direzione est-ovest) e dalle 14 alle-22 (ovest-est), oltre al divieto totale notturno (dalle 22 alle 6) e nei weekend, dal venerdì sera al lunedì mattina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I residenti di via Carraia ricorrono al Tar Articoli correlati Leggi anche: I residenti ricorrono al Tar: "A e C, nessuna urgenza. Revocare lo sgombero. E Fabbri trovi alternative" Legge montagna, gli esclusi ricorrono al TarEsclusi dalla legge della montagna, Cupramontana, Staffolo e Mergo preparano il ricorso al Tar. Aggiornamenti e notizie su I residenti di via Carraia ricorrono al... Temi più discussi: I residenti di via Carraia ricorrono al Tar; No ai mezzi pesanti in via di Carraia: i residenti presentano ricorso al Tar; Via di Carraia, i cittadini ricorrono al Tar; Bagnacavallo: intervento da 468mila euro per la sistemazione di via Aguta a Villanova. No ai mezzi pesanti in via di Carraia: i residenti presentano ricorso al TarSu via Carraia adesso c'è un ricorso al Tar della Toscana. Lo ha presentato l'avvocato Altavilla, in rappresentanza di un gruppo di residenti, una ventina circa, che non ha digerito l'ordinanza comuna ... noitv.it Via di Carraia, i cittadini ricorrono al TarOggi il ricorso è stato notificato al Comune di Capannori. I cittadini: Vogliamo giustizia, contro l’indifferenza dell’Amministrazione ... luccaindiretta.it Misericordia Carraia (@100064435612274) - Photos facebook A #Firenze, per effettuare controlli sui giunti della sottovia ferroviaria dalle 22 di mercoledì 18 alle 4 di giovedì 19 marzo sarà interrotta la circolazione sui tratti sottostanti le operazioni. Quindi via di Carraia (da via Allori a via Geminiani), via Allori (la corsia di s x.com