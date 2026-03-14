Legge montagna gli esclusi ricorrono al Tar

Cupramontana, Staffolo e Mergo hanno deciso di presentare ricorso al Tar contro la legge sulla montagna, dopo essere stati esclusi dai benefici previsti. La decisione arriva in seguito alle recenti modifiche normative che li hanno esclusi dalle agevolazioni. La richiesta di intervento legale mira a ottenere un pronunciamento sulla loro posizione e a chiarire la loro condizione rispetto alla legge.

Esclusi dalla legge della montagna, Cupramontana, Staffolo e Mergo preparano il ricorso al Tar. Una delegazione di sindaci: Michele Vittori di Cingoli, Sauro Ragni di Staffolo, Enrico Giampieri di Cupramontana e Franco Capponi Treia assieme a Marco Bussone, presidente Uncem ha incontrato gli avvocati dello studio di Ancona Lucchetti per presentare ricorso al Tar Lazio contro il Governo. Il ricorso va proposto entro il 18 aprile e costerà oltre 50mila euro da suddividere tra 29 Comuni. I sindaci sono al lavoro per elaborare un documento da approvare in tutte le giunte comunali delle 29 aderenti. Al ricorso si unirà anche l’Unione dei Comuni montani oltre ad altri Comuni esclusi di altre regioni, oltre 360. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Legge montagna, gli esclusi ricorrono al Tar Articoli correlati Legge sulla montagna, appello per gli esclusiOtto centri del Pesarese (Colli al Metauro, Fermignano, Fossombrone, Isola del Piano, Montefelcino, Petriano, Sassocorvaro Auditore e Terre... Nuova legge sulla montagna, rischio tagli ai fondi: fino al 30% dei Comuni esclusi. Sos d Serluca“I criteri di classificazione dei Comuni montani previsti dalla nuova legge sulla montagna sono fortemente penalizzanti per la Campania e rischiano... Altri aggiornamenti su Legge montagna Temi più discussi: MONTAGNA, IL NUOVO ELENCO DIVIDE LA TOSCANA: ESCLUSI COMUNI FRAGILI; Legge sulla montagna, incontro dei sindaci con Acquaroli. Ma la protesta non si placa; Sanità ligure, Vinai verso l’incarico in Ats. Anci: Sì all’aspettativa, ma chiediamo alla Regione una fase transitoria. Sulla Legge Montagna individuato il legale: Domani incontro con i 32 Comuni esclusi; Comuni montani esclusi: Venite al Consiglio aperto. Legge montagna, gli esclusi ricorrono al TarI sindaci di Cupramontana, Staffolo e Cingoli insieme a Treia e Uncem pronti a sostenere 50mila euro di spese: Decisione inaccettabile ... ilrestodelcarlino.it Legge sulla montagna, Acquaroli: «Governo aggiungerà criterio socioeconomico»Il tema secondo Acquaroli è quello di tenere in considerazione quelle realtà che hanno «delle specificità che compromettono la sopravvivenza». Secondo il presidente della Regione Marche serve «una ... centropagina.it Occhio alla Notizia. . La maggioranza boccia in Consiglio regionale la mozione sui 29 comuni esclusi dalla legge sulla montagna. Critiche dai consiglieri di opposizione Ruggeri e Seri, che parlano di un’occasione persa per sostenere l’entroterra. - facebook.com facebook Legge sulla Montagna, Provincia Ascoli 'criteri inadeguati, territori penalizzati'. Il presidente Sergio Loggi contesta l'esclusione di Appignano del Tronto e Castignano #ANSA x.com