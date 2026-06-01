Cori nei confronti del mister Andrea Mandorlini | il Codacons invia una nota alla FIGC sulla multa

Notizia in breve

Il Codacons ha annunciato che invierà una nota alla FIGC riguardo alla multa inflitta alla US Salernitana per cori rivolti al mister Andrea Mandorlini. La comunicazione riguarda la decisione disciplinare e sarà indirizzata all’organo competente. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni o dettagli sulla questione.