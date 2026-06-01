Cori nei confronti del mister Andrea Mandorlini | il Codacons invia una nota alla FIGC sulla multa
Il Codacons ha annunciato che invierà una nota alla FIGC riguardo alla multa inflitta alla US Salernitana per cori rivolti al mister Andrea Mandorlini. La comunicazione riguarda la decisione disciplinare e sarà indirizzata all’organo competente. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni o dettagli sulla questione.
Invierà una nota alla FIGC in merito alla multa adottata nei confronti della US Salernitana per i cori nei confronti del mister Andrea Mandorlini, il Codacons. “L’associazione non vuole entrare nel merito del provvedimento assunto rispetto al club granata - spiegano il presidente Matteo Marchetti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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