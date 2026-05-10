Il mister Mandorlini invita alla prudenza, sottolineando che la squadra avversaria è solida e prevede una partita difficile. L’attesa cresce, poiché il Ravenna non scende in campo dal 18 aprile, quando ha ottenuto una vittoria che lo ha posizionato come la migliore terza in tutta la serie C. Questa posizione potrebbe risultare determinante in vista del proseguo del torneo.

L’attesa è ovviamente tantissima, il Ravenna non gioca dalla sera del 18 aprile, quando aveva fatto il suo dovere diventando la miglior terza di tutta la serie C, cosa che tornerà utilissima in caso di superamento del turno. Ma l’ostacolo si chiama Cittadella, per nulla agevole, come ripete alla vigilia e a gran voce il tecnico ravennate e del Ravenna, Andrea Mandorlini: "Noi abbiamo fatto il nostro percorso e loro hanno già giocato due partite per via del piazzamento a fine stagione. Ma il Cittadella è una squadra solida, nonchè una società molto concreta. Un gruppo forte, una proprietà che ha sempre ben chiaro in testa quel che deve fare. E questo da tanti anni: tutto questo si ripercuote sulla squadra, difficile da battere: una squadra seria, un po’ tutti i principi che derivano dall’aspetto societario.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mister Mandorlini predica prudenza: "Sono solidi, mi aspetto una partita difficile"

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