Il caso di Michelle Comi è tornato sotto i riflettori dopo che il Codacons ha presentato una denuncia alla Procura di Milano. La vicenda riguarda le rivelazioni fatte da Le Iene, che hanno coinvolto l’adozione a distanza di un bambino e l’auto vandalizzata. La notizia ha suscitato attenzione e discussioni tra il pubblico, mantenendo il caso al centro dell’attenzione mediatica.

Il caso Michelle Comi continua a far discutere dopo le rivelazioni de Le Iene sull’adozione a distanza del piccolo Momo e sulla vicenda dell’auto vandalizzata. Il Codacons ha presentato una denuncia alla Procura di Milano e chiesto controlli alla Guardia di Finanza sui flussi economici legati all’attività social dell’influencer. Quella che fino a pochi mesi fa sembrava soltanto una delle tante polemiche nate sui social si è trasformata in una vicenda molto più seria. Michelle Comi, influencer spesso al centro di discussioni per dichiarazioni considerate offensive e provocatorie, è ora finita sotto la lente del Codacons dopo alcuni servizi trasmessi da Le Iene.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Michelle Comi nei guai: il Codacons presenta una denuncia alla Procura di Milano!

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