Un'esplosione ha provocato la morte di cinque operai in una fabbrica della Corea, seguita da un incendio di vaste proporzioni. Tre esplosioni si sono verificate nello stesso impianto, danneggiando gravemente la struttura. Le autorità stanno indagando sugli errori nelle procedure di pulizia che potrebbero aver innescato le esplosioni, senza ancora fornire dettagli precisi. La fabbrica produce componenti industriali e si trova in una zona industriale.

? Domande chiave Come hanno fatto a verificarsi tre esplosioni letali nello stesso impianto?. Quali errori specifici nelle procedure di pulizia hanno causato lo scoppio?. Chi dovrà rispondere legalmente della gestione dei materiali esplosivi?. Cosa emergerà dalle indagini tecniche sulla sicurezza dei motori di propulsione?.? In Breve Due superstiti feriti: uno con estese ustioni e uno con lesioni lievi.. Terzo incidente letale a Daejeon dopo i decessi del 2018 e 2019.. Esplosione avvenuta durante procedure di pulizia di materiali esplosivi nell'impianto.. Indagini ufficiali mirano a verificare responsabilità su protocolli di sicurezza e manutenzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corea, scoppio in fabbrica Hanwha: 5 morti e un incendio devastante

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South Korea Plant Explosion: Hanwha Aerospace plant explosion leaves multiple casualties

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