Corea del Sud incendio in una fabbrica | 10 morti e quasi 60 feriti

Venerdì pomeriggio, in una fabbrica di ricambi auto a Daejeon, in Corea del Sud, si è verificato un incendio che ha causato la morte di almeno 10 persone e il ferimento di quasi 60. Le autorità stanno intervenendo per gestire l’emergenza e le operazioni di soccorso sono in corso per assistere i feriti e accertare le cause dell’incendio.

In Corea del Sud sono almeno 10 le persone che hanno perso la vita in un incendio scoppiato venerdì pomeriggio in una fabbrica di ricambi auto a Daejeon. Gli oltre 500 vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme hanno estratto i corpi tra le macerie carbonizzate dell’edificio. 59 i feriti, di cui 25 gravi; 4 invece i dispersi. Ancora da capire che cosa ha innescato l’incendio. I testimoni hanno parlato di un’ esplosione, poi il fuoco si è propagato rapidamente. Tra i resti della struttura, sono stati recuperati 100 chili di sostanze chimiche altamente reattive. Questo articolo Corea del Sud, incendio in una fabbrica: 10 morti e quasi... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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