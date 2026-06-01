A causa di un'esplosione e un incendio in una società di difesa in Corea del Sud, sono morte cinque persone e due sono rimaste ferite. L'incidente si è verificato all’interno dell’azienda, senza ulteriori dettagli disponibili sui responsabili o sulle cause. Le autorità stanno indagando sugli eventi. Non ci sono informazioni su eventuali rischi per la popolazione o altre strutture.

Cinque persone sono morte e altre due sono rimaste ferite a seguito di un’esplosione e un incendio avvenuti in una compagnia di difesa della Corea del Sud. La tragedia è avvenuta in un cantiere gestito da Hanwha Aerospace nella città sudcoreana di Daejeon. Altri dettagli, compresa la causa dell’esplosione, non sono stati resi noti. Il funzionario dell’emergenza Yoon Seong-su ha detto che l’area è una struttura di sicurezza designata dal governo. Il funzionario medico locale Kim Ju-yeon ha riferito che una delle due persone ferite è in condizioni critiche. Le autorità non hanno ancora identificato le vittime Secondo l’agenzia di stampa Yonhap, il sito è una delle strutture chiave di Hanwha Aerospace dove vengono sviluppati propellenti di grandi dimensioni e sistemi d’arma superficie-superficie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Corea del Sud, esplosione in una compagnia di difesa: cinque morti

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