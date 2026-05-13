Pattinaggio Valdarno protagonista alla Coppa del Mondo

Dal 8 al 17 maggio, Garmisch-Partenkirchen in Germania ha ospitato la Artistic World Cup, una competizione internazionale di pattinaggio artistico a rotelle. La manifestazione ha visto partecipanti provenienti da vari paesi, con numerosi atleti che si sono sfidati in diverse discipline. La città ha accolto le gare in un’atmosfera di grande attenzione, mettendo in mostra le esibizioni di alcuni tra i migliori pattinatori del mondo.

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