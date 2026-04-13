Nell’ultima settimana, le forze dell’ordine di Lodi hanno effettuato controlli sul territorio che hanno portato all’identificazione di 401 persone. Durante le operazioni, sono state iscritte nel registro degli indagati sei persone, di cui due per reati di furto. Inoltre, è stato effettuato un arresto in relazione a un episodio di furto. Questi dati si riferiscono alle attività di vigilanza e controllo svolte dalla polizia locale nell’area.

Lodi, 13 aprile 2026 – Sono 401 le persone identificate e sei quelle indagate, due per furto, nel bilancio dell’ultima settimana di controlli sul territorio svolti dalla Polizia di Stato di Lodi. Tra i risultati più rilevanti anche un arresto, due espulsioni e l’applicazione di una misura di sorveglianza speciale. Operazioni di polizia e arresti. Nel pomeriggio di domenica 12 aprile 2026 gli agenti delle volanti, impegnati in un pattugliamento in una zona periferica della città, hanno notato due uomini che si sono dati alla fuga alla vista della polizia. Fermati poco dopo, è emerso che uno dei due, un italiano di 31 anni, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Monza: doveva scontare una condanna a 2 anni e 4 mesi per furto aggravato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Controlli della polizia a Lodi: 401 identificati, sei indagati e un arresto per furto

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