Chiaiano controlli straordinari della Polizia a Napoli

La Polizia ha effettuato controlli straordinari nel quartiere di Napoli Chiaiano, elevando 29 sanzioni per infrazioni al Codice della Strada e sequestrando un veicolo. L'intervento ha coinvolto diverse pattuglie e si è concentrato sulla verifica di documenti e rispetto delle norme di circolazione. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi specifici delle operazioni o sulla durata delle attività.

Servizio ad ampio raggio nel quartiere di Napoli Chiaiano: 29 sanzioni al Codice della Strada e un veicolo sequestrato. Il servizio straordinario del 27 marzo. Nella giornata del 27 marzo scorso, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere di Chiaiano, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alle illegalità diffuse. Operazione interforze sul territorio. I controlli sono stati svolti dagli agenti del Commissariato Chiaiano, con il supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e con la collaborazione di personale della Polizia Municipale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Chiaiano, controlli straordinari della Polizia a Napoli Articoli correlati Napoli Vasto, controlli straordinari della Polizia: sospesa un’attivitàOperazione interforze nel quartiere di Napoli Vasto: 90 persone identificate, sanzioni e prescrizioni per locali non in regola Il servizio... Frattamaggiore, controlli straordinari della Polizia: 119 persone identificateVerifiche congiunte tra Polizia di Stato e Municipale: sequestrati due veicoli e contestate 7 violazioni al Codice della Strada Servizi mirati contro... Tutto quello che riguarda Chiaiano controlli straordinari della... Discussioni sull' argomento Chiaiano, controlli straordinari della Polizia di Stato: identificate 132 persone e decine di sanzioni; Napoli, evade dai domiciliari e fornisce false generalità: arrestato dalla Polizia; Castellammare di Stabia, a Scanzano inaugurato centro giovanile in un bene confiscato alla criminalità. Napoli, controlli a Chiaiano e Piscinola: denunciati due uomini armati di coltello e tirapugniI carabinieri della compagnia Vomero hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Chiaiano e Piscinola. Identificate 279 persone, 13 ragazzi sono stati ... ilmattino.it #Cronaca Controlli a Chiaiano - facebook.com facebook Dispositivo di circolazione per un evento religioso da parte della Parrocchia di San Nicola – Chiaiano Il 29 marzo 2026, dalle ore 10:00 e fino a cessate esigenze Leggi sul sito ow.ly/ej6G50YzftR x.com