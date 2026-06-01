In Irpinia, i Carabinieri hanno intensificato i controlli nelle zone di Avellino e Valle Caudina. Durante le operazioni sono stati emessi un ordine di esecuzione di una pena e sono state presentate denunce per possesso di documenti falsi. Sono state inoltre applicate sanzioni amministrative a carico di persone trovate in violazione delle norme vigenti. Le verifiche hanno coinvolto vari soggetti e aree, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle regole.

Avellino e Valle Caudina, controlli straordinari dei Carabinieri: eseguita una pena, denunce per documenti falsi e sanzioni. Avellino e Valle Caudina, controlli straordinari sul territorio. Prosegue senza sosta l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino nel contrasto alle diverse forme di illegalità. Nella serata di ieri, i militari della Compagnia di Avellino hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nei comuni della Valle Caudina e nel capoluogo, con l’obiettivo di prevenire e reprimere i reati e rafforzare la sicurezza percepita dai cittadini. Eseguita una pena per reati legati alla droga. Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un 30enne di San Martino Valle Caudina, già condannato per reati in materia di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Controlli rafforzati in Irpinia, Avellino: denunce e sanzioni

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