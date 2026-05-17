Avellino rafforzati i controlli dei Carabinieri contro l’illegalità

I Carabinieri della provincia di Avellino hanno intensificato le verifiche e i controlli nelle ultime settimane, concentrandosi sui reati contro il patrimonio e su altre forme di illegalità. Le forze dell’ordine hanno effettuato diverse operazioni sul territorio, controllando esercizi commerciali, abitazioni e persone sospette. Non sono stati comunicati dettagli specifici sui risultati di queste attività, ma l’obiettivo dichiarato è quello di garantire maggior sicurezza e contrastare comportamenti illeciti.

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