Avellino rafforzati i controlli dei Carabinieri contro l’illegalità

Da avellinotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri della provincia di Avellino hanno intensificato le verifiche e i controlli nelle ultime settimane, concentrandosi sui reati contro il patrimonio e su altre forme di illegalità. Le forze dell’ordine hanno effettuato diverse operazioni sul territorio, controllando esercizi commerciali, abitazioni e persone sospette. Non sono stati comunicati dettagli specifici sui risultati di queste attività, ma l’obiettivo dichiarato è quello di garantire maggior sicurezza e contrastare comportamenti illeciti.

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Prosegue l’azione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nel contrasto ai reati contro il patrimonio e alle varie forme di illegalità. Seguendo le direttive del Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, l’attività preventiva e repressiva viene condotta attraverso mirati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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