Controlli a tappeto sulle spiagge | multe per bivacchi barbecue e cani

Nel fine settimana, la polizia locale ha effettuato numerosi controlli sulle spiagge del Ponente, concentrandosi su zone come Multedo, Pegli e Voltri. Sono state elevate multe per bivacchi, barbecue e presenza di cani non autorizzati. Sono stati verificati anche i comportamenti dei bagnanti e le eventuali infrazioni alle ordinanze locali. Le verifiche sono state effettuate in modo capillare, con particolare attenzione alle aree libere e ai punti più frequentati del litorale.

Nell’ultimo fine settimana la polizia locale ha effettuato un’intensa attività di controllo nel litorale del Ponente, soprattutto sulle spiagge libere e sul lungomare di Multedo, Pegli e Voltri.L’operazione è stata portata avanti dalle 10 alle 17 dei due giorni con l’utilizzo di unità cinofile e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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