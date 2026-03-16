Controlli a tappeto sulle piste di Sestriere nel weekend della nevicata | appioppate 37 multe agli sciatori

Nel fine settimana tra il 13 e il 15 marzo 2026, i carabinieri di Sestriere hanno intensificato i controlli sulle piste della località montana. Durante le operazioni sono state elevate 37 multe a sciatori sanzionati per varie infrazioni. La nevicata abbondante ha attirato numerosi appassionati, portando a un aumento delle verifiche da parte delle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle regole.

Nell'ultimo fine settimana, tra venerdì 13 e domenica 15 marzo 2026, anche in occasione della copiosa nevicata che è caduta sulla località montana, i controlli dei carabinieri della stazione di Sestriere sulle piste si sono intensificati. In particolare, sono state elevate diverse multe: 14 per il mancato uso del casco protettivo;?6 per il mancato possesso della prevista assicurazione obbligatoria;?12 per il mancato rispetto della segnaletica e della velocità; due per aver effettuato attività escursionistica fuori pista senza attrezzatura necessaria e non attenendosi alle norme di sicurezza; tre per aver effettuato risalita sulle piste senza autorizzazione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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