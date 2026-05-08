Controlli a tappeto all' Isola San Giovanni | 98 violazioni tra spaccio e bivacchi
Nel mese di aprile, le forze dell'ordine hanno effettuato numerosi controlli nell'Isola San Giovanni, focalizzandosi sul contrasto a attività illecite e situazioni di degrado. Durante le operazioni sono state riscontrate 98 violazioni, tra cui spaccio di sostanze stupefacenti e bivacchi improvvisati. L’attività di controllo si è concentrata sull’intera area per cercare di ridurre le problematiche presenti nel quartiere.
Per tutto il mese di aprile si sono intensificati i controlli della Polizia locale al quartiere Isola San Giovanni, nel tentativo di proseguire nell'attività di contenimento di situazioni di criminalità e degrado dell'area. A intervenire sono stati gli operatori dell’unità organizzativa Sicurezza.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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