Controlli a tappeto all' Isola San Giovanni | 98 violazioni tra spaccio e bivacchi

Nel mese di aprile, le forze dell'ordine hanno effettuato numerosi controlli nell'Isola San Giovanni, focalizzandosi sul contrasto a attività illecite e situazioni di degrado. Durante le operazioni sono state riscontrate 98 violazioni, tra cui spaccio di sostanze stupefacenti e bivacchi improvvisati. L’attività di controllo si è concentrata sull’intera area per cercare di ridurre le problematiche presenti nel quartiere.

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