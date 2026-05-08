Controlli a tappeto all' Isola San Giovanni | 98 violazioni tra spaccio e bivacchi

Da ravennatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mese di aprile, le forze dell'ordine hanno effettuato numerosi controlli nell'Isola San Giovanni, focalizzandosi sul contrasto a attività illecite e situazioni di degrado. Durante le operazioni sono state riscontrate 98 violazioni, tra cui spaccio di sostanze stupefacenti e bivacchi improvvisati. L’attività di controllo si è concentrata sull’intera area per cercare di ridurre le problematiche presenti nel quartiere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per tutto il mese di aprile si sono intensificati i controlli della Polizia locale al quartiere Isola San Giovanni, nel tentativo di proseguire nell'attività di contenimento di situazioni di criminalità e degrado dell'area. A intervenire sono stati gli operatori dell’unità organizzativa Sicurezza.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Notizie correlate

Mercato Coperto, controlli a tappeto tra bivacchi e degrado: 50 interventi in tre mesiPiù di cinquanta interventi mirati e oltre duecento persone identificate: sono i numeri che fotografano l' attività svolta dal Nucleo sicurezza...

Leggi anche: San Prospero, controlli a tappeto dei Carabinieri tra centri commerciali e luoghi di ritrovo

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.