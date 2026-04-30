Catania controlli dei Carabinieri contro parcheggiatori abusivi e irregolarità stradali

I Carabinieri di Catania hanno avviato un’operazione nel centro della città per contrastare i parcheggiatori abusivi e verificare irregolarità stradali. Durante i controlli, sono state identificate diverse situazioni irregolari e sanzionate alcune persone che esercitavano attività non autorizzate. L’intervento si è concentrato nelle aree più frequentate, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e rispetto delle norme nel traffico cittadino.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione straordinaria nel centro cittadino. I Carabinieri della Pattuglia Mobile di Zona della Compagnia di Catania Piazza Dante, affiancati dai militari delle Squadre di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno intensificato i controlli sul territorio con particolare attenzione al fenomeno dei parcheggiatori abusivi e alle violazioni del Codice della Strada. L’attività rientra in un piano mirato a contrastare una pratica considerata fonte di degrado urbano e insicurezza per i cittadini, soprattutto nelle aree maggiormente frequentate della città. Due denunce per esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, controlli dei Carabinieri contro parcheggiatori abusivi e irregolarità stradali Notizie correlate Movida sicura, otto parcheggiatori abusivi sanzionati: centinaia di controlli e multe per violazioni stradaliCome ogni fine settimana, anche questo weekend è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze, predisposto con ordinanza... Catania, ‘Movida Sicura’, Controlli Interforze nel weekend: lotta ai parcheggiatori abusiviABBONATI A DAYITALIANEWS Servizio di controllo interforze nel centro storico Anche questo weekend, Catania ha visto un’intensa attività di controllo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Controlli dei carabinieri contro il lavoro nero, scoperta una lavoratrice irregolare in un centro estetico; Catania, controlli antidroga: Carabinieri scoprono un deposito di stupefacenti; Scommesse irregolari a Catania: controlli dei carabinieri tra Ognina e Picanello; Controlli straordinari dei carabinieri ad Acireale: caseificio abusivo chiuso, sequestrati 250 kg di formaggi pronti alla vendita. Scommesse irregolari a Catania: controlli dei carabinieri tra Ognina e PicanelloCATANIA - Controlli mirati nel territorio di Catania, in particolare nella zona di Ognina-Picanello, dove i carabinieri del Nucleo Operativo della ... newsicilia.it Questura di Catania, bilancio Movida Sicura: controlli a tappeto e sanzioni nel weekendBilancio dei controlli interforze nel weekend della movida catanese: 390 persone identificate e sanzioni stradali per oltre 31.000 euro tra il centro storico e il lungomare. L’operazione Movida Sicur ... cataniaoggi.it Arrestato a Catania un pregiudicato messinese: fuga, inseguimento e pistola con matricola abrasa. https://www.freepressonline.it/2026/04/30/catania-vede-i-poliziotti-e-tenta-di-liberarsi-di-una-pistola/ #Catania #PoliziaDiStato #Arresto #CronacaNera #Sicure - facebook.com facebook Catania, lascia il cane chiuso nell'auto come antifurto: denunciato proprietario x.com