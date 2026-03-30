Benevento controlli della Finanza sui prezzi alle pompe di benzina | irregolarità e sanzioni nel Sannio

La Guardia di finanza ha effettuato controlli sugli impianti di distribuzione carburanti tra Benevento e Foglianise, riscontrando irregolarità nelle tariffe applicate. Durante le verifiche sono state elevate multe fino a 4.000 euro e sono state avanzate proposte di sospensione delle attività. I controlli hanno riguardato principalmente i prezzi praticati e il rispetto delle normative vigenti.

Verifiche della Guardia di finanza su impianti tra Benevento e Foglianise: multe fino a 4mila euro e proposta di sospensione attività. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Frosinone, controlli della Finanza sui prezzi dei carburanti: già contestate 18 irregolaritàABBONATI A DAYITALIANEWS Una verifica estesa sull’intera rete provinciale dei distributori e primi riscontri già significativi. Effetti della guerra: alle pompe di benzina prezzi già alle stelle. La mappa dei distributori nel PistoiesePistoia, 7 marzo 2026 – La guerra si è fatta subito sentire alle pompe di benzina. Aggiornamenti e notizie su Benevento controlli della Finanza sui... Temi più discussi: Benevento, controlli della Finanza sui prezzi alle pompe di benzina: irregolarità e sanzioni nel Sannio; Guardia di Finanza: controlli sui prezzi dei carburanti a Benevento; Controlli dei Nas nelle mense ospedaliere, irregolari 18 su 22; Controlli sui prezzi dei carburanti nel Sannio: irregolarità e sanzioni per diversi distributori. Truffa al reddito di cittadinanza e all’assegno di inclusione: incassati 170mila euro, nei guai in 10Scoperti i falsi poveri: oltre 170mila euro percepiti in maniera illegale tra reddito di cittadinanza e assegno di inclusione. ilgiornalelocale.it Benevento, finanza sequestra accessori da fumo: scattano multe per oltre 12 mila euroSono scattati una serie di controlli della Guardia di Finanza per scovare chi, nelle attività commerciali, cerca di evadere le imposte, in particolare l'Iva. I finanzieri del Gruppo di Benevento, nel ... ilmattino.it La storia è fatta per essere riscritta. . La Coppa Italia è nostra! , : . #wearebenevento5 G - facebook.com facebook