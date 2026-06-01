Controlli a tappeto nel fine settimana | quattro fermati per guida in stato di ebbrezza

Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima hanno effettuato controlli a tappeto, con l’ausilio di quattro pattuglie provenienti da Faenza e Lugo. Durante queste operazioni, sono stati fermati quattro conducenti per guida in stato di ebbrezza. Non sono stati segnalati altri incidenti o irregolarità significative.

Un altro fine settimana di controlli quello svolto dai Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima, supportati da ulteriori quattro pattuglie delle Compagnie di Faenza e Lugo. I militari sono intervenuti con particolare attenzione sulle zone maggiormente frequentate dai giovani nel. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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PORTELLO: CONTROLLI NEI LOCALI, MULTE PER 40MILA EURO | 13/12/2025

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