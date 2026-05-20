Contributi a fondo perduto per nuove assunzioni | Irfis attiva piattaforma per sostenere i progetti delle imprese
A partire da domani alle 12 sarà possibile accedere alla piattaforma online di Irifis FinSicilia, che permette alle imprese di inviare le domande per i contributi a fondo perduto destinati a nuove assunzioni. La piattaforma sarà disponibile per favorire la presentazione dei progetti nell’ambito delle agevolazioni previste dalla legge regionale. Questa iniziativa mira a sostenere le aziende nel rafforzamento delle proprie strutture occupazionali attraverso un canale digitale dedicato.
Dalle ore 12 di domani sarà attiva la piattaforma online di Irifis FinSicilia per la presentazione delle domande relative agli incentivi previsti dall’articolo 2 della legge regionale n.1 del 5 gennaio 2026, misura che intende promuovere la stabilità occupazionale e incentivare la competitività. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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