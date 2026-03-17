A Torre del Greco sono state adottate nuove regole per le strade chiuse al traffico, con l’obiettivo di sostenere i commercianti locali in difficoltà. Le modifiche riguardano le modalità di accesso e le restrizioni temporanee, cercando di facilitare l’attività commerciale durante i periodi di chiusura. La misura interessa diverse zone della città e coinvolge amministrazione comunale, commercianti e residenti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un regolamento volto a supportare commercianti e artigiani colpiti dalla chiusura al traffico in seguito a lavori pubblici è attualmente in fase di studio dall’amministrazione di Torre del Greco, guidata dal sindaco Luigi Mennella. La giunta comunale ha approvato un indirizzo importante durante la seduta del 17 marzo. La delibera, proposta dall’assessore ai tributi Anna Fiore, mira a colmare un vuoto normativo esistente e ad attuare misure concrete a sostegno delle attività economiche localizzate in aree temporaneamente isolate a causa di cantieri pubblici. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Strade chiuse a Torre: nuove regole per sostenere i commercianti in difficoltà.

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