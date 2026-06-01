Contratto pronto Rabiot dice sì al Napoli

Da calcionews24.com 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Adrien Rabiot ha accettato di firmare con il Napoli, secondo quanto riferito. La trattativa tra il giocatore e il club italiano è ormai definita, mentre la situazione potrebbe influenzare anche il mercato del Milan.

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Adrien Rabiot è uno dei nomi che stanno agitando il mercato del Napoli e la situazione rischia di diventare particolarmente delicata anche per il Milan. Il centrocampista francese, reduce dalla stagione vissuta in rossonero con Massimiliano Allegri in panchina, è finito infatti tra gli obiettivi valutati dal club azzurro per rinforzare il centrocampo. Dietro questa pista c’è soprattutto la figura dell’allenatore. Il rapporto tra Allegri e Rabiot è noto da anni e non si è certo raffreddato negli ultimi mesi. Il tecnico continua a considerarlo uno dei giocatori più affidabili per equilibrio, intensità e capacità di adattarsi a diversi sistemi di gioco. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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