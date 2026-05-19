Il tecnico Maurizio Sarri ha manifestato la disponibilità a tornare ad allenare il Napoli, con un accordo che prevede un contratto fino al 2028 e un compenso annuo di 2,8 milioni di euro. Le trattative sembrano avanzate, anche se il presidente del club ha più volte dimostrato di voler mantenere aperte diverse possibilità. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali, e la situazione rimane in evoluzione. La decisione finale dipende ancora dagli accordi tra le parti coinvolte.

E dunque tutte le strade sembrano portare a Maurizio Sarri. Certo, con De Laurentiis il coup de théâtre è sempre dietro l’angolo e quindi è impossibile dare nulla per scontato. Tuttavia, complici anche le criptiche e sconsolate parole di Conte post Pisa, le sensazioni sono davvero tutte orientate verso l’addio. Il nome di Sarri circola da un po’, in realtà, e a Napoli, complici le sensazioni di nostalgia che evoca, sarebbe ben accetto dalla piazza. Schira, nel frattempo, dà notizie su cifre e contratto. Sarri ha dato disponibilità al Napoli. Riporta Schira: “Maurizio Sarri ha dato la sua disponibilità al Napoli per un contratto fino al 2028 (€2,8Manno + bonus). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sarri ha aperto al Napoli: pronto un contratto fino al 2028 a 2,8 milioni l’anno

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SARRI CONFERENZA POST NAPOLI LAZIO:ABBIAMO FATTO UNA GRANDE PARTITA SONO ORGOGLIOSO...

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