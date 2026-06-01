Le autorità stanno proseguendo le indagini sull’ex principe Andrea, con particolare attenzione alle informazioni riguardanti i rapporti passati con Jeffrey Epstein. Si riferisce che Buckingham Palace fosse a conoscenza di tali segreti da diversi anni, ma non ha divulgato le informazioni pubblicamente. La pressione mediatica e giudiziaria su di lui aumenta, mentre le indagini continuano a chiarire i dettagli delle relazioni e delle eventuali omissioni.

C resce la pressione mediatica e giudiziaria sull’ ex principe Andrea, ora noto solo con l’illustre cognome Mountbatten-Windsor. Le indagini condotte dalle autorità britanniche della Thames Valley Police su un possibile abuso d’ufficio includono anche episodi di cattiva condotta sessuale. Altre donne si sono fatte avanti, e ciò ha riacceso le polemiche su quanto i vertici della monarchia sapessero veramente sul terzogenito di Elisabetta II e su come abbiano gestito le informazioni nel corso degli anni. Caso Epstein, per Andrea si avvicina la resa dei conti: Londra pubblica i documenti X L’ex principe Andrea accusato da una cameriera di Ascot. Una delle nuove accusatrici è una cameriera conosciuta al Royal Ascot nel 2002. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Continuano le indagini sull’ex principe Andrea. Buckingham Palace sapeva da anni anche dei segreti passati a Epstein ma ha “insabbiato” il tutto

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Caso Epstein: nuove indagini sullex principe Andrea

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