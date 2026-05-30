L’ex principe Andrea e le e-mail controverse Buckingham Palace sapeva da 6 anni

Buckingham Palace ha scoperto sei anni fa le e-mail che coinvolgono l’ex principe Andrea, rivelando come l’ex membro della famiglia reale abbia condiviso informazioni riservate legate a incarichi commerciali. Le comunicazioni sono state rese note come parte di un’indagine sulle attività dell’ex principe. Le email, considerate controverse, sono state analizzate dal palazzo, che ha tenuto nascoste le informazioni fino alla loro divulgazione pubblica.

(Adnkronos) – Buckingham Palace è entrato a conoscenza già sei anni fa delle controverse e-mail che avrebbero dimostrato come l'ex principe Andrea, in qualità di inviato commerciale, stesse condividendo informazioni governative riservate. Lo riporta la Bbc citando documenti del tribunale. Da questi è emerso che un archivio di 30mila e-mail, contenenti informazioni sulle controverse transazioni. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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UK PM Calls for Prince Andrew to Testify Before U.S. Congress Over Epstein

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