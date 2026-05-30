messaggi compromettenti di andrea buckingham palace sapeva da 6 anni

Secondo fonti, i messaggi compromettenti di un ex membro della famiglia reale sono stati noti alle autorità e al personale di Buckingham Palace da almeno sei anni. La scoperta alimenta sospetti di un possibile tentativo di insabbiamento da parte della monarchia britannica riguardo a questioni legate all’ex principe Andrea, fratello del re attuale. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti dei messaggi né sulle azioni intraprese da parte delle istituzioni coinvolte.

L’ombra di un insabbiamento consapevole si addensa sempre più pesantemente sulla monarchia britannica in relazione ai sospetti misfatti dell ’ex principe Andrea, già figlio prediletto della scomparsa regina Elisabetta II e fratello minore di re Carlo III. Bersaglio d’indagini ormai esplosive sulle frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein e su tutta una serie di non meno imbarazzanti dossier collaterali. Le rivelazioni della Bbc sull'archivio segreto Indagato ufficialmente da alcuni mesi per il sospetto reato di 'cattiva condotta nell’esercizio di un ufficio pubblico' (e sottoposto a febbraio... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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The York family are being dragged and the palace cant defend them this time.

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