Contestazione disciplinare deve avvenire entro 30 giorni o è nulla Cosa hanno detto i giudici

I giudici hanno stabilito che una contestazione disciplinare deve essere comunicata entro 30 giorni dalla data dell'illecito, altrimenti la sanzione è considerata nulla. Un docente ha impugnato una sanzione disciplinare, sostenendo di aver ricevuto la contestazione oltre il termine previsto. La questione riguarda la validità della sanzione, in relazione ai termini di notifica previsti dalla normativa. La decisione si basa sulla verifica del rispetto di tale termine massimo.

“La comunicazione di contestazione dell’addebito al dipendente, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all’uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno”. Ne deriva, per il giudice del lavoro, che il sopra menzionato termine di 30 giorni è un termine perentorio ai sensi dell’art. 55-bis, comma 9-ter, del D.Lgs. n. 1652001: “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell’addebito e il termine per la conclusione del procedimento”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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