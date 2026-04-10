Sospensione scolastica per occupazione | il TAR dichiara improcedibile il ricorso dello studente contro la misura disciplinare Ecco cosa hanno detto i giudici

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso di uno studente contro una sospensione scolastica legata a un’occupazione. Nella sentenza n. 225262025, i giudici hanno precisato che le misure disciplinari adottate dalle scuole non sono considerate sanzioni penali e possono essere valutate sulla base della probabilità prevalente. La decisione riguarda un caso specifico di disciplina scolastica e le modalità di verifica delle misure adottate.

La sentenza n. 225262025 del TAR Lazio stabilisce che le misure disciplinari scolastiche non sono sanzioni penali e possono essere accertate con il criterio della probabilità prevalente. L'impugnazione di una sospensione già eseguita risulta improcedibile in assenza di pregiudizi concreti e attuali dimostrati in giudizio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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“Il registro elettronico non basta”, il TAR ‘boccia’ la scuola che non ha attivato recuperi per alunna con disabilità e non comunica con le famiglie. Cosa hanno detto i giudiciIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha annullato la non ammissione alla classe successiva di una studentessa del primo anno di liceo...

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Sospesi sei studenti per l’occupazione al liceo Tenca, in 75 si autodenunciano: Punite anche noiLa denuncia dei ragazzi: Riteniamo ingiusto punire chi ha organizzato l'occupazione, non sono altro che capri espiatori. Il preside: ... milano.repubblica.it

Arma in classe: legittima la sospensione scolastica per il tribunale di Firenze Leggi qui: https://www.scuolalink.it/arma-in-classe-legittima-la-sospensione-scolastica-per-il-tribunale-di-firenze - facebook.com facebook