Antonio Conte potrebbe tornare subito al lavoro, nonostante abbia lasciato il Napoli. È stato offerto un contratto da 15 milioni di euro e un maxi bonus in caso di vittoria del campionato dopo tredici anni. La proposta è arrivata da una squadra di prima fascia, con l’obiettivo di rilanciare la squadra e puntare al titolo. Per ora, nessuna decisione ufficiale è stata comunicata, ma le trattative sono in corso.

E un maxi bonus in caso di vittoria del campionato dopo tredici anni Altro che anno sabbatico dopo l’addio al Napoli, Antonio Conte potrebbe ripartire subito. E da una panchina che scotta, da quella di una big delusa per aver visto vincere di nuovo la grande rivale. (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Conte di nuovo all’estero, precisamente in Turchia: al Fenerbahce. I media locali sono certi, è l’allenatore leccese il prescelto di Hakin Safi, uno dei candidati alla presidenza del club gialloblù. Tanto per capirci, quello a cui si è legato Paolo Maldini: i due sono stati pizzicati assieme anche a Budapest, nella ‘Puskas Arena’ dove sabato è andata in scena la finale di Champions tra Psg e Arsenal. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Conte riparte subito con la big delusa: “Contratto da 15 milioni”

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