Il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta ha concluso un’operazione da 15 milioni di euro per acquistare un giocatore dalla Juventus. La cessione era già prevista per questa estate. La Juventus ha pianificato questa uscita come parte di una strategia di rinnovamento. La stagione in corso è stata valutata negativa e si prevede un cambio di prospettiva per il futuro.

Cessione già programmata in estate per la Juventus: l’obiettivo del nuovo Ds dell’Atalanta Stagione da dimenticare e futuro lontano dalla Juventus. Stiamo parlando di Michele Di Gregorio, tra i più deludenti alla Continassa e finito da diverso tempo nel mirino della critica. L’ex bianconero Giuntoli e Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it Il portiere ex Monza può essere sorpassato inoltre da Perin nel derby e ultimo match di campionato col Torino, dopo il recente erroraccio contro la Fiorentina. La Juve ha deciso perciò di scaricare Di Gregorio e tra i desideri di Spalletti (che viaggia comunque verso la riconferma) c’è Alisson. La mancata partecipazione alla Champions metterebbe in dubbio però il ritorno in Italia del brasiliano, con De Gea piano B tra i pali bianconeri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Giuntoli fa subito spesa in casa Juve: operazione da 15 milioni | CM

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ordine stuzzica: Lo spessore tecnico di Fullkrug e Disasi ricorda quello di Alcaraz e Djalo

Notizie e thread social correlati

Gli occhi sulla Celeste: la Juve fa spesa da Atletico e Sporting | CMLa Juventus ha scelto di rivolgere l’attenzione all’Atletico e allo Sporting durante le ultime sessioni di mercato.

La Juventus (in attesa di Vlahovic) fa spesa in casa Real | CMLa Juventus sta monitorando diversi giocatori del Real Madrid per rafforzare la rosa, in attesa di conoscere il futuro di un attaccante serbo.