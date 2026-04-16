Nel bilancio di Treviglio si registra un risultato record con un totale di entrate che supera i 15 milioni di euro e un avanzo di circa 4 milioni. La gestione finanziaria si caratterizza per una stabilità che si riflette in cifre positive e in un equilibrio tra entrate e uscite. Questi dati evidenziano una strategia di bilancio che si fonda su pratiche di prudenza e su una capacità di investimento consolidata nel tempo.

La gestione finanziaria di Treviglio mostra segnali di una tenuta strutturale che va oltre la semplice contabilità locale, consolidando un modello di bilancio basato sulla prudenza e sulla capacità di investimento. Lo scorso 30 marzo, la giunta comunale ha dato il via libera agli schemi relativi al rendiconto di gestione per l’esercizio 2025, un documento che approderà nella prossima seduta del consiglio comunale fissata per il 28 aprile. I dati delineano un quadro in cui l’amministrazione chiude con un risultato complessivo superiore ai 15 milioni di euro, evidenziando una capacità di accumulo e di gestione delle risorse che permette di guardare con serenità alle sfide future del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treviglio: bilancio record con 15 milioni e un avanzo da 4 milioni

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