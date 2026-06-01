I due, già amici di famiglia, sono stati visti ieri sull'isola di Ischia. La loro presenza insieme si è verificata poche ore dopo una conferenza stampa di fine anno caratterizzata da toni accesi e momenti surreali. La scena pubblica ha mostrato un rapporto complesso, con De Laurentiis e Conte che si sono confrontati in modo acceso, mentre successivamente sono stati fotografati insieme in un contesto più informale.

Conte e De Laurentiis, un rapporto oltre la surreale conferenza. A dispetto della tragicomica conferenza stampa di fine anno in cui Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte hanno offerto il peggio di sé. Con l’allenatore che mimava sempre scetticismo e contrarietà alle parole del presidente, fino addirittura a lasciare anzi tempo la conferenza perché De Laurentiis era troppo prolisso e parlava d’altro (come al solito peraltro). Insomma una brutta immagine che rendeva chiaro il perché della divisione: non andavano d’accordo su nulla. E invece pare che i due stiano bene insieme. Repubblica definisce Conte un amico di famiglia per De Laurentiis. Le rispettive consorti vanno d’accordo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte e De Laurentiis, l’amico di famiglia: ieri erano a Ischia

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Compleanno DE LAURENTIIS, sentite cosa gli dice CONTE

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