Corriere dello Sport | Napoli vertice a Ischia tra De Laurentiis e Conte per il futuro

Un incontro tra il presidente del club e l'allenatore si è svolto a Ischia, con l’obiettivo di discutere il futuro della squadra. La riunione, confermata dai media, ha visto i due protagonisti confrontarsi su questioni legate alla programmazione e alle prossime stagioni. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa, e si attendono aggiornamenti sui risultati della riunione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il futuro del Napoli si deciderà a Ischia. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte si incontreranno a fine stagione per pianificare il prossimo anno e tracciare le linee guida del progetto azzurro. Fabio Tarantino, sul Corriere dello Sport, svela i dettagli: l’appuntamento è fissato dopo l’ultima giornata di campionato, il 24 maggio, data simbolica che coincide con il compleanno del presidente. Un’occasione per celebrare, ma soprattutto per fare il punto su presente e futuro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, vertice a Ischia tra De Laurentiis e Conte per il futuro” Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Conte-Napoli, futuro in bilico: De Laurentiis studia le alternative” Leggi anche: Conte-Napoli, vertice con De Laurentiis per il futuro Temi più discussi: Pagelle Napoli-Milan: Politano da applausi, Nkunku rimandato. Tutti i voti; L’analisi dei calendari di Napoli e Inter: il momento è cruciale; Il Napoli riscatterà Alisson Santos, l'indiscrezione dal Portogallo; Il Maradona spinge il Napoli verso il secondo posto: un altro soldout contro il Milan. Corriere dello Sport: Napoli, i jolly fanno la differenza: Alisson e Politano decisiviIl Napoli vince ancora e lo fa con la forza del gruppo e delle soluzioni. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, contro il Milan a decidere sono stati ancora una volta i cambi: ... napolipiu.com Corriere dello Sport: Napoli, ritmo scudetto: Parma snodo decisivoIl Napoli corre forte, con numeri da vertice e ambizioni sempre più concrete. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la squadra di Conte viaggia a ritmo scudetto: 65 punti dopo 31 ... napolipiu.com Corriere della Sera. . In un mondo sempre più influenzato da muri e barriere scopriamo cosa è accaduto nella storia quando le culture umanistica e scientifica hanno unito le forze, passando da Albert Einstein, Charlie Chaplin, Camillo Golgi e Alessandro Volt - facebook.com facebook Alberto Sinigaglia: «Al Corriere della Sera è intrecciata la mia vita» x.com